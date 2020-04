Covid-19, Italia dei Valori Toscana: â€˜Interveniamo sulla sospensione attivitÃ  centri diurni per anziani e disabiliâ€™

Covid-19, Italia dei Valori Toscana: ‘Interveniamo sulla sospensione attività centri diurni per anziani e disabili’

Firenze: La chiusura temporanea scrivono dal Partito, è stata stabilita da una ordinanza, la numero 12, che parte dal lunedì 16 marzo fino al 3 aprile 2020 con misure per prevenire e contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19, e per rispondere alla necessità di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria per contenere l’espansione del virus , soprattutto per la popolazione più fragile ed esposta al rischio di contagio, come anziani e disabili."

Alla luce dell’ultimo Dpcm del Ministero della Salute che proroga le restrizioni fino al 13 Aprile, siamo a chiedere al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi se prevede un ordinanza di proroga sospensione dei centri diurni alla data prevista nel Dpcm sopra menzionato.