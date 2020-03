Verso le regionali. Eugenio Giani a Castel del Piano

Giovedì 5 Marzo, alle ore 21.15, il candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione Toscana sarà in Amiata ospitato dal locale forum nato a suo sostegno.

Casteldelpiano: Il centrosinistra toscano ha già iniziato la campagna elettorale a sostegno di Eugenio Giani, attuale Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, candidato di un'ampia coalizione che va da Articolo 1 ad Italia Viva, passando per il Partito Democratico e per i movimenti civici. In quest'ottica sul Monte Amiata, a Castel del Piano, alcune settimane fa è nato un forum a sostegno della candidatura di Giani.

Giovedì 5 Marzo alle ore 21.15 presso la Sala del Palazzo Comunale a Castel del Piano, in via Guglielmo Marconi 9, si svolgerà proprio il primo incontro pubblico del Forum Giani Presidente - Castel del Piano & Amiata. Il primo evento del forum sarà battezzato dall'apprezzatissima presenza dello stesso Eugenio Giani, candidato alla Presidenza della Regione Toscana.

"Siamo contenti e onorati dell'attenzione che il presidente Giani ha voluto mostrare alla nostra iniziativa garantendo la sua partecipazione" dichiara Samuele Pii, in qualità di referente del forum "E' un altro segnale di quanto Eugenio sia vicino all'Amiata".

"Il Forum è nato spontaneamente da un gruppo di cittadini, con la volontà di aprire un luogo di confronto per raccogliere idee e proposte in vista del programma elettorale per le elezioni regionali. Ci sentiamo amiatini, cittadini europei, radicati nelle nostre comunità" continua Pii "la candidatura di Eugenio Giani è una occasione storica per la crescita della nostra Regione e all 'incontro avremo modo di conoscere meglio il candidato. Invitiamo i cittadini a partecipare, i sostenitori del centrosinistra ma anche coloro che vogliono chiarirsi le idee in vista dell'imminente tornata elettorale"

Successivamente a questo incontro il forum proseguirà il lavoro per rendere davvero partecipata la campagna elettorale e per contraccambiare l'attenzione che Giani ha sempre dimostrato verso Castel del Piano e l'Amiata.