Presidenzialismo, FDI: 'Successo in provincia di Grosseto e in Toscana'

Fabrizio Rossi, Giovanni Donzelli: "Raccolte oltre 10Mila firme in tutta la Regione, oltre 700 a Grosseto e provincia".

Grosseto: “Sono già oltre 10 mila le firme raccolte, - dicono l'onorevole Giovanni Donzelli e il portavoce di FDI Grosseto, Fabrizio Rossi - in poche ore, nei 100 gazebo allestiti in Toscana da Fratelli d’Italia per raccogliere le firme su le quattro proposte di iniziativa popolare”.

A rendere note le cifre, è il coordinatore regionale del partito Francesco Torselli, nell’ambito dell’iniziativa nazionale in programma oggi e domani, sabato 22 e domenica 23 febbraio nelle vie e piazze della Toscana.

“Si tratta di quattro proposte che rappresentano le battaglie storiche del partito guidato da Giorgia Meloni e della destra italiana: - precisano il deputato e responsabile nazionale organizzazione Giovanni Donzelli, e il portavoce provinciale Fabrizio Rossi.

"Elezione diretta del Presidente della Repubblica, Tetto alle tasse in Costituzione, Abolizione dei senatori a vita e Supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo".

"Oggi - conclude Fabrizio Rossi - abbiamo raccolto oltre 700 firme nei gazebo che abbiamo allestito a Grosseto, Follonica e Orbetello. Abbiamo visto da parte dei cittadini, grande interesse ed entusiasmo. File ovunque, ci sono state per firmare le nostre proposte di Legge. E' stata una grande prova di democrazia e un segnale che ci dà fiducia sulla nostra continua crescita non solo in provincia di Grosseto, ma anche in Toscana".