CasaPound Grosseto festeggia il terzo anniversario

Grosseto: Sabato 22 febbraio, in occasione del 3° anniversario dall’apertura, CasaPound Grosseto organizza presso la sua sede una giornata di cultura e di aggregazione, con dibattiti, musica e incontri politici.

Sarà una giornata ricca di appuntamenti quella prospettata da CasaPound a Grosseto in occasione del terzo anniversario dall'apertura della sede. Giornata di approfondimento sul movimento della tartaruga frecciata con un incontro dal titolo “CASAPOUND TRA COMUNITA’, CULTURA E POLITICA”; ad intervenire saranno tutti i responsabili provinciali di CasaPound Italia Toscana, ad introdurre e moderare il dibattito il prof. Gian Piero Joime, oltre ai responsabili provinciali toscani sarà presente anche il vicepresidente Andrea Antonini e il responsabile regionale Eugenio Palazzini.



“Quello che ci proponiamo di fare nell’occasione è una analisi su tutta l’attività del movimento, raccontando attentamente il passato, il presente e il futuro di CasaPound” – fanno sapere dal movimento – “approfondire in particolare gli obbiettivi e le strategie nella nostra regionee rispondere ad eventuali quesiti sul destino politico del movimemto mostrando a tutti quali sono i reali valori e le idee rivoluzionarie di CasaPound”.



"Pertanto invitiamo tutti i nostri sostenitori e chiunque voglia approfondire la conoscenza del movimento a raggiungerci sabato 22 febbraio in piazza Carlo Cavalieri n.4, dalle ore 18 dopo, la conferenza saremo felici di intrattenerci con i nostri interlocutori con una cena con serata comunitaria e musica dal vivo con il concerto acustico dei Bayonet Assault".