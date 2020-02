Proposte di Legge. FDI in piazza per ‘Firma per l’Italia’

Twitter IT news Orbetello: “Anche a Orbetello, - dice Luca Minucci - Fratelli d'Italia sarà in piazza per la raccolta firme a sostegno delle 4 proposte di Legge di iniziativa popolare”. “Le riforme sono importanti, - prosegue l’esponente del partito della Meloni. Elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo, questi i punti sui quali Fratelli d'Italia presenta anche a la campagna di raccolta firme a favore di quattro proposte di legge di iniziativa popolare”. L'appuntamento a Orbetello per presentare l'iniziativa alla stampa e la raccolta firme è previsto per Sabato 22 Febbraio presso il mercato settimanale in zona “La spiaggetta” dalle ore 09:30. Per firmare è necessario portare un documento di identità.