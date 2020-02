Verso il ballottaggio. Bonafè a sostegno di Benini.

Appuntamento stasera alle 21.00 in sala Tirreno per parlare di economia circolare e sviluppo economico.

Follonica: Questa sera, lunedì 17 febbraio, dalle ore 21.00 presso la Sala Tirreno si terrà un incontro pubblico sul tema dell’economia circolare e delle nuove forme di sviluppo economico con Simona Bonafè, europarlamentare e segretaria regionale del Partito Democratico, e Andrea Benini, candidato sindaco del Comune di Follonica per la coalizione di centrosinistra. Ancora una volta, il tema dell’economia circolare torna protagonista del dibattito pubblico della Maremma, a dimostrazione del fatto che solo guardando al futuro sarà davvero possibile riuscire a creare nuove opportunità di crescita.

“Le risorse del nostro Pianeta – ha dichiarato Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito Democratico – sono limitate e puntare su un nuovo modello di sviluppo non più basato sull’economia lineare “usa e getta” ma su un nuovo stereotipo produttivo è necessario e urgente.

Per tale ragione, è fondamentale che da tutti i territori arrivi una forte spinta in questa direzione allo scopo di dare un impulso forte e diffuso al percorso verso la transizione ecologica. Il Comune di Follonica – ha continuato il segretario - in questi anni è riuscito a mettere in campo non poche azioni propositive attraverso le quali rendere il nostro territorio sostenibile.

Tra queste, la grande campagna fatta in favore della raccolta differenziata e della lotta alla plastica usa e getta. Importanti sono state anche le campagne di sensibilizzazione effettuate nei confronti delle giovani generazioni e del mondo scolastico che hanno fatto di Follonica un vero e proprio presidio di sostenibilità oltre che un modello per tutta la provincia. Di questo – ha concluso il segretario – parleremo in occasione dell’incontro con Simona Bonafè e Andrea Benini a cui invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare.”