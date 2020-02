Tirrenica, Marras (PD): “Soddisfatto, la Ministra De Micheli ha mantenuto l’impegno. Adesso avanti senza altri stop”

Firenze: “L’approvazione dell’emendamento al Milleproroghe è la premessa affinché la ‘questione Tirrenica’ possa sbloccarsi.

Ringrazio la Ministra De Micheli perché ha portato avanti l’impegno preso all’indomani del suo insediamento e dopo l’approvazione dell’atto, senza perdere tempo, ha convocato la Regione Toscana per programmare le prossime fasi – dice Leonardo Marras, capogruppo PD Regione Toscana commentando la notizia dell’approvazione dell’emendamento al decreto Milleproroghe sulla Tirrenica.

E prosegue: “È una buona notizia, ma ancora non possiamo abbassare l’attenzione: adesso dobbiamo chiedere che si concretizzi l’accordo tra Sat e Anas cosicché quest’ultima approvi il progetto definitivo al più presto, e che il Governo trovi rapidamente le risorse necessarie”.

“Non sono stato un tifoso del nuovo governo giallo-rosso – aggiunge Marras –, ma le turbolenze di questi giorni nella maggioranza non sono di buon auspicio. Spero che ritrovino al più presto l’equilibrio perché la Maremma, come la Toscana, non possono permettersi altri stop. Il Governo c’è e deve lavorare per raggiungere gli obiettivi e le priorità principali tra cui c’è sicuramente la Tirrenica”.