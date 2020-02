‘Giornata del Ricordo dei Martiri delle Foibe’

Fabrizio Rossi: “Un momento di profonda riflessione in ricordo delle vittime italiane”

Grosseto: Domenica 9 febbraio alle ore 11.00 presso il Parco della Rimembranza, sulle Mura Medicee di Grosseto, Fratelli d'Italia, senza bandiere di partito ma solo tricolori, sarà presente per rendere omaggio, in una breve cerimonia commemorativa, ai tantissimi esuli italiani uccisi nelle foibe a causa della pulizia etnica e politica dei comunisti jugoslavi.

“I cittadini italiani e le cittadine italiane che oggi ricordiamo – sottolinea Fabrizio Rossi, portavoce Fratelli d’Italia - furono legati e gettati vivi nelle Foibe, le profonde fosse delle cavità carsiche, e lasciati morire barbaramente dai partigiani titini nel più assoluto silenzio della storia, mentre altri furono costretti a fuggire e abbandonare tutto ciò che avevano, per il solo fatto di essere Italiani”.

“La Giornata del Ricordo, - dice il portavoce di FDI - vuole essere un momento di riflessione per ricordare non soltanto questo tragico momento storico, tra l’altro per lungo tempo volutamente dimenticato, che ha colpito da vicino tantissime famiglie di cittadini italiani, ma un momento dove condannare ogni forma di violenza”.

“Rimandiamo al mittente ogni polemica strumentale, - commenta l'esponente di Fratelli d'Italia - poiché la solita sinistra non ha ancora compreso che non vi sono morti di serie A e di serie B. Non ci potrà mai essere giustificazione per atrocità commesse a guerra finita e contro inermi cittadini. Lo impari la sinistra con il paraocchi.”

“Questo evento, - conclude Fabrizio Rossi – deve soprattutto rappresentare un momento di rispetto verso quelle persone, e sono tanti gli italiani che questo triste ricordo lo hanno sempre portato nel cuore anche quando nessuno li voleva ascoltare, che hanno lottato con tutti i mezzi per portare alla luce questa drammatica verità, tenuta volutamente per moltissimi anni nascosta, da una storiografia politica faziosa e omertosa”.