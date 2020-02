Lega: Tornano i gazebo in sette comuni della Maremma per dire no alla sanatoria per 700mila immigrati irregolari

Grosseto: “Un secco no ad ogni tipo di sanatoria che tende a regolarizzare 700mila immigrati”.

Parte la campagna della Lega che vedrà anche la Maremma coinvolta con il suo principale strumento di confronto e di ascolto dei cittadini: il gazebo. Saranno presenti in sette comuni della provincia, con le novità, per sabato 8 febbraio e domenica 9, di Castiglione, Montieri e Casteldelpiano.

“Torniamo in piazza in provincia di Grosseto così come in tutta la Toscana – afferma il segretario provinciale Andrea Ulmi - per testimoniare in maniera netta e concreta il disappunto verso l'ennesima, assurda, proposta messa in campo dal governo giallorosso che, dopo aver riaperto i porti agli sbarchi di massa, ora vuole regalare i permessi di soggiorno. Ma non solo.

L'esecutivo a guida Pd, Movimento Cinque Stelle, Leu e Italia Viva vuole aumentare la retta per l’ospitalità dei migranti, quella che il precedente governo gialloverde aveva abbassato, questo per la gioia di chi si è riempito fino ad oggi le tasche facendo dell'accoglienza un business. Per fare un esempio – aggiunge Ulmi- saranno 35mila gli stranieri irregolari che solo in Toscana beneficeranno di questo salvacondotto che rappresenta un vero e proprio regalo di M5S e centrosinistra a scapito degli italiani”.

L'invito di Andrea Ulmi è quello a recarsi, sabato e domenica, ai gazebo allestiti in provincia per firmare. “Occorre far capire a chi ci governa – afferma- che gli italiani la pensano diversamente e che il mondo reale non è quello che li fa rimanere attaccati alle poltrone di un Governo che, se si andasse alle urne, ne uscirebbe sonoramente battuto”.

A Grosseto sarà aperta la sede di via Ferrucci sia sabato che domenica, dalle 10 alle 19, i cittadini vi troveranno i volontari con i moduli. A Follonica il gazebo sarà posizionato in via Roma, angolo via Bicocchi, con i volontari che sarano a disposizione dei cittadini sia sabato che domenica, con orario 10-13 e 15-19.

A Roccastrada i militanti della Lega saranno in piazza XXV Aprile nella giornata di sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Sabato e domenica il gazebo sarà a Castiglione della Pescaia, in via Signori, nei pressi del Centro Commerciale, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. A Montieri verrà allestito nella giornata di sabato in piazza Gramsci dalle 8 alle 13, mentre a Massa Marittima domenica sarà aperta la sede di via Volturno dalle 8 alle 13. A Casteldelpiano la Lega sarà in piazza Garibaldi nella giornata di domenica dalle 10 alle 13.

Tra le novità delle ultime settimane anche il prolungamento dell'apertura della sede provinciale della Lega di via Ferrucci 2/A a Grosseto, che è aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 16,30 alle 18,30 ed il giovedì anche la mattina dalle 10 alle 12. E' attiva anche la linea telefonica con numero 0564-1791482.