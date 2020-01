Pd: 'Viabilità area artigianale e commerciale a nord di Grosseto'

Grosseto: "Il fatto è abbastanza insolito, - dice una nota del gruppo consiliare P.D. Comune di Grosseto - e merita pertanto di essere segnalato: al consiglio comunale di stamattina la maggioranza ha votato a favore di una nostra mozione, che è stata quindi approvata a larghissima maggioranza (con la sola eccezione del voto contrario del consigliere Algeri).

La mozione è finalizzata a risolvere i problemi di viabilità che affliggono l’area artigianale commerciale a nord della città proponendo di verificare la fattibilità di uno svincolo che colleghi il raccordo alla Variante Aurelia in corrispondenza dell’uscita Grosseto nord con la via Giordania.

Tale previsione è già inserita nel Regolamento urbanistico ed alleggerirebbe sensibilmente i flussi di traffico che insistono nell’area tra Ponte Massa e via Nepal, liberandola da coloro che – da nord o da sud – devono entrare dentro la città o nella zona artigianale ad est della ferrovia e che ora – uscendo da Grosseto nord – sono costretti a passare dal Ponte Massa. Ora, nel proprio programma elettorale, al fine di decongestionare il traffico cittadino il candidato Sindaco Vivarelli Colonna aveva promesso la “realizzazione di un’arteria anulare intorno alla città”.

La proposta di una sorta di raccordo anulare, dati gli ingentissimi costi di realizzazione, apparve sin da subito più che altro uno spot elettorale; ed infatti su di essa è calato il silenzio. Inserita tra gli obiettivi strategici dell’amministrazione, è stata poi cancellata dalla maggioranza con la delibera di consiglio comunale n. 69 del 29.7.2019.

Non potevamo però continuare ad ignorare i problemi che affliggono le molte imprese insediate nell’area in questione, già provate da lunghi anni di crisi. Confidiamo pertanto che questa mozione segni l’inizio di una fase di attenzione al tessuto produttivo della nostra città, che ha bisogno del sostegno delle istituzioni per poter risollevare la nostra economia che langue ormai da troppo tempo", così termina la nota del gruppo consiliare P.D. Comune di Grosseto.