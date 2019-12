Nuovo Supermercato: ‘La posizione del PCI Colline Metallifere’

Sull’area della Fondazione Sant’Anna e sulla realizzazione di un nuovo supermercato la segreteria del PCI ribadisce la propria posizione.

Massa Marittima: Lorenzo Pozzo della segreteria comunale del Pci, afferma: “Il PCI si è espresso in modo molto chiaro nel programma elettorale della lista presentato nello scorso maggio.

I problemi che sono nel nostro comune sono segnati da indicatori, tra l’altro più accentuati rispetto a comuni limitrofi ed alle medie degli altri livelli istituzionali. Assistiamo ad una diminuzione demografica legata all’emigrazione di giovani per assenza di lavoro e ad un conseguente aumento dell’età media dei residenti che vogliono certezze sui servizi di assistenza, anch’essi in fase di costante declino”.

“Daniele Gasperi, candidato alle precedenti comunali, mette in evidenza come sull’area della Fondazione Sant’Anna si sia rispettata, anche se parzialmente, la vocazione storica e sociale che l’ha caratterizzata prevedendo la realizzazione di social house che potranno fornire risposte importanti alla popolazione fragile”.

“Per la segreteria del PCI, - dice la nota - risultano insufficienti le rassicurazioni del sindaco e della maggioranza in merito all’indagine condotta, da quanto ci è dato sapere, sulla possibilità di costruire un altro supermercato e non sull’impatto che questo avrà sulle attività presenti.

In merito entra anche il segretario del PCI della Federazione Fedeli. Si deve rilevare prima di tutto una contraddizione di fondo: a Grosseto il PD contesta la realizzazione di una nuova area commerciale, a Massa invece realizza un supermercato. Manca una visione strategica complessiva che vada ad aggredire i problemi veri. Mancano lavoro e servizi, problemi che non si risolvono con l’aumento dei consumi ma con politiche che invoglino i giovani a restare e progettare il futuro.

La segreteria del PCI ha affrontato anche nello specifico il tema. L’attuale fatturato della COOP è di circa 10 milioni di euro l’anno. Il supermercato CONAD con l’annessa attività di vendita di prodotti per l’igiene, conta di realizzare un fatturato di 5 milioni di euro recuperando parte di esso, circa il 40% , da “massetani” che vanno a fare spesa altrove.

Questo significa che il 60% del fatturato sarà recuperato dalla stessa COOP e dalle piccole attività commerciali esistenti su Massa.

Questo potrebbe causare una contrazione dei ricavi della stessa COOP con una conseguente riduzione della forza lavoro. Altro impatto negativo potrebbe verificarsi con la diminuzione delle vendite delle piccole attività commerciali presenti nel centro storico e zone limitrofe, anche questo potrà portare ad una contrazione di lavoro e occupazione.

Mancano quindi ammortizzatori o piani in grado di rispondere a questi possibili scenari esigenze che si potrebbero aprire e rischiano di dare un duro colpo alla piccola impresa massetana.

Tutto questo ci sembra – conclude la nota del PCI – porterà ad un aumento delle sole opportunità di scelta di prodotti per i massetani, non è strategico per i mali che affliggono Massa Marittima.

La coperta, se non aumentano residenti e lavoro, è quella e rischia di essere corta per cui tirarla da una o dall’altra parte rischia di far restare scoperto qualcosa.

Ci auguriamo che non sia una botta definitiva alle tante piccole imprese commerciali che sostengono e valorizzano la nostra realtà, rappresentando un importante riferimento per la promozione delle tipicità locali che fanno la differenza rispetto ai grandi consumi che il mercato impone”, così termina la nota del Pci colline Metallifere.