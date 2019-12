Marcheschi, FDI: ‘Quello della Regione è un classico bilancio di fine legislatura’

Il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fratelli d'Italia) commenta la legge di Bilancio e rilancia le proposte per il Documento di economia e finanza regionale del prossimo anno”.

Firenze: “Quello della Regione, - dice Paolo Marcheschi - è un classico bilancio di fine legislatura, si mettono toppe per rimediare a quello che non si è fatto in 5 anni.

Si comprano degli immobili per le Asl che già hanno decine di palazzi che non riescono a vendere, si danno mance elettorali in quei settori dove la Sinistra non è riuscita ad attuare politiche efficaci, non si è abbassata la pressione fiscale e non si rilanciata l’economia”.

“In questi 5 anni la Toscana è peggiorata, le infrastrutture scontano un ritardo trentennale rispetto agli assi viari e ferroviari di altre regioni, la Sanità toscana è crollata negli indici di efficienza,” dichiara Paolo Marcheschi, Capogruppo regionale (Fdi).

Queste le proposte per il Defr 2020 presentate da Fratelli d’Italia.

Sicurezza: risorse per la videosorveglianza integrata pubblico/privato;

Famiglia: creazione di un albo regionale delle baby sitters, possibilità per i bambini fino a 14 anni di viaggiare gratis sui treni regionali

Sociale: semplificare l’accesso alle Ztl cittadine per i disabili con un permesso valido per tutti i comuni toscani, diritto ad un impiego per i figli delle vittime sul lavoro;

Salute: dotare anche i condomini di defibrillatori, più risorse ed un bollino “Free digital smart-zone” per le scuole toscane che aderiranno al protocollo d’intesa per vietare l’uso non didattico dello smart-phone in orario scolastico;

Green Economy: giardini pensili nei condomini, esenzione del bollo auto per le vetture ecologiche, colonnine elettriche diffuse;

Animali: aumento delle risorse per favorire l’adozione di cani che si trovano nei canili.