Colline Metallifere: ‘Acquisto dell’ex area di Campiano’

Marras (PD): “Premiati impegno e lungimiranza, operazione che può essere d’esempio”.

Montieri, “Ribadisco ciò che ho detto già a luglio commentando l’esisto dell’asta giudiziaria: complimenti al sindaco Verruzzi e a tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo risultato – commenta Leonardo Marras, capogruppo PD Regione Toscana –.

Un risultato con un grande valore che va ben oltre le importanti ricadute locali dal punto di vista occupazionale e socio economico; è, a mio avviso, un vero e proprio esempio di come un’area cosiddetta marginale può reagire investendo nello sviluppo e nel futuro con un progetto lungimirante e tangibile. Ridare vita ad uno spazio che, da sempre, è stato luogo di produzione con nuove opportunità di lavoro, vuol dire guardare al futuro con fiducia e gettare le basi affinché si possa scegliere di rimanere a vivere qui o di formarsi altrove e poi tornare, insomma di cambiare prospettiva e ricominciare a scegliere i nostri paesi, le nostre bellissime aree interne”.

“Ci tengo a ricordare – prosegue – che è stato possibile centrare l’obiettivo anche grazie al programma regionale ‘Invest in Tuscany’ che assiste le imprese interessate a stabilirsi o a espandersi in Toscana in ogni fase del processo di investimento; è uno degli strumenti che la Regione ha messo in campo in questi anni a sostegno delle imprese: esperienze come quella di Montieri ci dicono quanto queste misure siano importanti. Continuerò a seguire da vicino gli sviluppi, nel frattempo un grande in bocca al lupo a tutti”!