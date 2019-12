Tpl, Lega: ‘GARA IMPOSTATA MALE’

Firenze: In merito alla sentenza del Consiglio di Stato che ha sancito la vittoria dei francesi di Ratp nella tormentata gara per il trasporto pubblico locale in Toscana, questa una nota di Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega.

“Innanzitutto-esordisce il Consigliere-la gara è stata impostata malamente fin dall’inizio, con un lotto da assegnare eccessivamente grande e riteniamo sia davvero curioso festeggiare una “vittoria” dopo diversi anni d’attesa che hanno solo creato ulteriori, ripetuti e quotidiani problemi agli utenti.”

“Se ci s’impiega tutto questo tempo-precisa l’esponente leghista-per l’affidamento di un servizio pubblico, allora siamo davvero messi molto bene..” “Siamo altresì preoccupati-insiste Montemagni-sul futuro di tutti i lavoratori del settore e pretendiamo assicurazioni certe sul fatto che nessuno verrà mandato a casa.”

“Sicuramente, almeno lo speriamo-sottolinea la rappresentante del Carroccio-dovranno essere acquistati nuovi mezzi: da dove proverranno? Saranno di marca francese, oppure italiani?” “Infine-conclude Elisa Montemagni-auspichiamo che il servizio venga decisamente migliorato e che le tariffe siano maggiormente eque.”