Natale: â€˜Un premio per i Comuni, associazioni di negozi, centri commerciali naturali, scuole che realizzano i migliori presepiâ€™

Natale: ‘Un premio per i Comuni, associazioni di negozi, centri commerciali naturali, scuole che realizzano i migliori presepi’

Il Consigliere regionale Paolo Marcheschi, Fratelli d’Italia lo chiede con una mozione alla Regione Toscana.

Firenze: “Propongo un premio per i Comuni, associazioni di negozi e centri commerciali naturali, scuole che realizzano i migliori presepi. Lo chiedo con una mozione alla Regione Toscana.

C'è la necessità di recuperare i valori della tradizione cristiana del Natale. In giro si vedono spesso troppi alberi e pochi presepi, ma questo rappresenta un grave danno per la nostra cultura e un appiattimento della società, un irreparabile impoverimento della nostra civiltà occidentale - dichiara il Capogruppo regionale Paolo Marcheschi, Fratelli d’italia - Per un Natale che non sia fatto solo di luci sfavillanti ma che ci permetta di recuperare il significato più profondo di questa santa ricorrenza".