FDI: Appuntamento il 19 dicembre al Mandela Forum con Giorgia Meloni

Fabrizio Rossi: “Grosseto sarà presente in modo massiccio”.



Firenze: Giorgia Meloni sarà alla cena di Natale organizzata dall'ECR (partito dei conservatori europei) con Fratelli d'Italia per il prossimo 19 dicembre al Mandela Forum di Firenze.

Lo hanno annunciato oggi in una conferenza stampa che si è svolta a Palazzo Vecchio sulle iniziative di fine anno del partito il capogruppo a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi, il neo commissario cittadino Achille Totaro, il portavoce regionale Francesco Torselli, il capogruppo in Consiglio regionale della Toscana Paolo Marcheschi e il deputato e responsabile nazionale organizzazione Giovanni Donzelli.



"Puntiamo a fare un numero di presenze forte, è la prima volta dopo tanti anni che potremo vedere il Mandela pieno", ha commentato Achille Totaro.



"Oltre ad una importante partecipazione c'è anche un messaggio politico chiaro: la destra c'è. E' il simbolo della nostra crescita, percezione che abbiamo chiara sul territorio", ha detto Paolo Marcheschi.



"Non è solo una cena di partito, è un momento politico importante. Il Mandela è stato per decenni la cornice di chi governava la città, adesso lo riempiamo noi: contiamo di portare almeno 2.000 persone. Ci candidiamo alla guida della Regione, siamo forza trainante del centrodestra e lo vogliamo essere anche in Toscana", ha aggiunto Francesco Torselli.



"Siamo orgogliosi di ospitare a Firenze l'Ecr, il partito dei conservatori che è il nostro riferimento in Europa e con il quale siamo in perfetta sintonia. Saranno presenti anche i delegati europei dei conservatori delle altre nazioni. Abbiamo già tantissime prenotazioni e faremo di tutto per aggiungere dei posti per accogliere il maggior numero possibile di persone", ha concluso Donzelli.