â€˜Fratelli d'Italia incontra le professioni: proposte e idee per la Toscanaâ€™

‘Fratelli d'Italia incontra le professioni: proposte e idee per la Toscana’

Parteciperanno rappresentanti di architetti, guide turistiche, commercialisti, restauratori, assistenti sociali, odontoiatri, ingegneri, avvocati, veterinari, notai, farmacisti.

Firenze: L'incontro si svolgerà a Firenze venerdì 22 novembre, a partire dalle ore 15, presso la sala "Firenze Capitale" di Palazzo Vecchio.

L’Italia è lo Stato con il più alto numero di professionisti tra i 28 Paesi europei: Fratelli d'Italia da lungo tempo ha scelto di dare loro voce. L'ultima proposta in ordine di tempo è il "Manifesto delle professioni" racchiuso in una mozione presentata in Parlamento e che contiene 21 impegni tra cui l’applicazione del principio dell’equo compenso, la disapplicazione degli studi di settore e l’applicazione di una flat tax al 15% sugli incrementi di fatturato prodotti dai lavori dai liberi professionisti.

Hanno confermato la presenza: Associazione nazionale commercialisti - Firenze, Associazione nazionale dentisti italiani - Toscana, Collegio dei geometri di Firenze, Comitato reArte restauratori, Confguide Toscana, Consiglio nazionale forense - Toscana, Consiglio notarile Toscana, Consiglio regionale assistenti sociali, Federazione ingegneri Toscana, Federfarma, Federingegneri Toscana, Fnailp architetti e ingegneri, Inarsind architetti e ingegneri, Ordine architetti Firenze, Ordine commercialisti Firenze, Ordine giornalisti Toscana, Rete professioni tecniche.

Partecipano:

On. Francesco Lollobrigida (capogruppo FdI Camera dei Deputati), Sen. Luca Ciriani (capogruppo FdI Senato della Repubblica), On. Giovanni Donzelli (responsabile nazionale organizzazione FdI), Marta Schifone (responsabile nazionale professioni FdI). Saluti istituzionali: Luca Milani (Presidente del Consiglio comunale di Firenze), Alessandro Draghi (capogruppo FdI Comune di Firenze), Paolo Marcheschi (capogruppo FdI Consiglio regionale della Toscana). Modera: Francesco Torselli (portavoce regionale FdI).

Ordini professionali, associazioni di categoria e sindacati insieme alla tavola rotonda organizzata da Fratelli d'Italia per raccogliere le proposte da portare nelle sedi istituzionali e inserire nel programma per le prossime elezioni regionali che si terranno nel 2020 in Toscana.