Pizzichi: 'Benini come al solito non è stato in grado di rispondere alle mie domande'

Follonica: "Nessun rancore verso chi come Benini non racconta la verità ai cittadini. Tristezza, quella sì - commenta il consigliere comunale Daniele Pizzichi -, verso la cittadinanza che viene ricoperta di balle come quella sul depuratore,in cui il

Sindaco, fino a ieri ha detto alla città che stava cercando le cause dei miasmi di Cassarello e Senzuno che erano stati causati dallo scoperchiamento dell’impianto di proprietà comunale già nel 2016.

Scoperta , quest’ultima, avvenuta ad opera delle opposizioni, nonostante i pochi mezzi di indagine e ricerca a loro disposizione.

Da fonti del Fiora ad oggi non c’è assolutamente nessun nuovo depuratore: tra il progetto e la costruzione dell’opera c’è uno spazio immenso che serve al Sindaco solo per fare campagna elettorale e generare aspettative alla città.

Butta la palla in avanti, come nel caso della cittadella, dove il Sindaco ben si è guardato di rispondere concretamente ad una sola delle domande che gli ho posto (lo invito nuovamente a rispondere) che, tra l’altro, costituiscono la punta dell’iceberg di un progetto di finanza zeppo di incasinamenti che apre il varco a questioni molto delicate. Ma, rimanendo alle replica del primo cittadino, il fatto che , dopo decenni di attesa, sia ancora a cercare vie per avere la cittadella “gratis” significa che per Benini la costruzione non è una priorità: la volontà vera di avere la cittadella si dimostra stanziando risorse in bilancio vere per

un’opera pubblica classica. Tutto il resto significa aspettare molti anni con risultati molto incerti.

E per quanto riguarda i destini della 167 ovest, la nuova promessa elettorale di un super centro sociale per gli anziani misura le balle che il primo cittadino ha raccontato negli ultimi 5 anni alla “finta” ricerca di ridotare il rione di un supermercato, unico strumento utile al ripopolamento di un quartiere emarginato e sempre più anziano.

Allora, il Sindaco, intanto, metta un punto: la 167 ovest né, tanto meno, il centro commerciale riavranno un supermercato nel proprio quartiere.

Benini preferisce, invece, trasformare i cantieri comunali pubblici in un supermercato per spaccare i fragili equilibri di una zona in cui ci sono già tre medie-grandi distribuzioni.

L’interesse pubblico si toglie il cappello".