Elezioni Umbria. Montemagni, Lega: ‘Un vero capolavoro di Matteo Salvini’

Firenze: “Un vero capolavoro di Matteo Salvini e della Lega-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-ha permesso al Centrodestra, dopo decenni di dominio incontrastato della Sinistra, di conquistare l’ ormai ex rossa Umbria.”

“Un’affermazione di dimensioni tali-prosegue il Consigliere-che gli avversari(Pd e M5S, uniti nel dolore…)sono rimasti annichiliti e peneranno non poco a riprendersi.”

“Anzi-precisa l’esponente leghista-non ne avranno il tempo, poiché a metà novembre scatterà la campagna elettorale in Emilia-Romagna ed anche in quella regione ne vedremo delle belle.”

“Poi-sottolinea Montemagni-toccherà ai toscani, nella prossima primavera, dare un’ulteriore stoccata al duo Zingaretti-Di Maio(sempre che confermino questa “produttiva” alleanza), confermando la tendenza di quest’ultimo periodo che ha visto miseramente crollare tutte le roccaforti della Sinistra italiana.”

“Insomma-conclude Elisa Montemagni-anche in Toscana, caro Presidente Rossi, non vincerà, come lei afferma, la destra estrema, ma si affermerà una valida idea alternativa a governi che ormai, da tempo, non rispondono più minimamente alle reali esigenze dei cittadini.”