Polemica: ‘Fuori Tema o fuori luogo’

La nota di Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito Democratico

Follonica: “La signora Anna Rita Borrelli lavora come dirigente scolastico a Follonica.

Un giornalista del Tirreno l’ha intervistata in merito agli effetti delle allerta meteo sulle attività scolastiche. La sua risposta è stata di una scorrettezza assoluta dal punto di vista della condotta professionale. Ha, infatti, sfruttato, l’occasione di essere ascoltata da un quotidiano per attaccare la Regione Toscana accusandola di non garantire la corretta manutenzione del territorio in un artificioso parallelismo tra sicurezza generale e decisione dei sindaci di chiudere le scuole.

Vorrei darle un consiglio: faccia il suo mestiere, si occupi di didattica oppure scelga un’altra strada per la sua vita. Dico questo perché è palese che l'ubriacatura della candidatura a Follonica con la lista del centro destra guidata da Di Giacinto torna a palesare i suoi effetti.

Quando mai lei ha denunciato pubblicamente lo stato di pessima manutenzione delle strade gestite dalla Provincia? Mai! forse perché a guidare la Provincia è per ora Vivarelli Colonna di centro destra? Quando mai lei ha denunciato pubblicamente le criticità che vi sono sugli edifici scolastici? Mai! forse anche qui perché il soggetto competente è sempre la Provincia di Vivarelli Colonna? Oggi lei attacca sul dissesto idrogeologico sbagliando ancora una volta obiettivo, perché in questo settore la Regione Toscana ogni anno investe 30 milioni di euro e il sistema, grazie proprio a questo impegno, in questi anni ha tenuto bene.

Accolga un’ultima esortazione. La campagna elettorale, se vuole farla, la faccia con chiarezza e nei luoghi opportuni senza sfruttare impropriamente funzioni non elettive per cui è pagata da tutta la collettività, e, soprattutto, la faccia con proposte e idee senza ostentare false paure astratte. Lei non vuole il centro sinistra al governo della Regione, non vuole il Benini sindaco di Follonica, tutti desideri legittimi, ma, per rispetto del suo lavoro, abbia l'etica e la professionalità di non confondere i due piani: quello lavorativo e quello politico”.