Bonifica Sitoco: 'Salute e salvaguardia, capisaldi della nostra zione amministrativa'

Orbetello: "La nostra amministrazione - spiega l'assessore all'ambiente Luca Minucci - ritiene fondamentale incentrare ogni sforzo a tutela di salute e ambiente, per questo assieme a Regione Toscana, Ministero dell’ambiente, Ispra, Arpat e ASL è in itinere un percorso che porterà finalmente ad interventi di bonifica dell’area ex Sitoco.



Sono in fase di definizione le modalità di azione, cercando di renderle più uniformi e armoniche tra pubblico e privato. Così da avere una soluzione univoca e definitiva.

Tutti gli enti coinvolti hanno confermato la volontà di delineare chiaramente gli interventi da compiere per arrivare dopo decenni alla bonifica dell’area. Decisione che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.



Stiamo lavorando per i cittadini, vogliamo che a parlare siano finalmente i fatti".