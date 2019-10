Politica, Marcheschi FdI): â€˜PorterÃ², come prioritÃ  in Consiglio regionale, necessitÃ  affrontare fenomeno dilagante della drogaâ€™

Politica, Marcheschi FdI): ‘Porterò, come priorità in Consiglio regionale, necessità affrontare fenomeno dilagante della droga’

Lo annuncia il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi) dopo la tragedia della 19enne morta per un mix di droga e alcol. Marcheschi stamani ha partecipato alla presentazione della mozione per i Comuni di Empoli e Livorno.

Firenze: “Porterò, come priorità all'ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale, la necessità di affrontare il fenomeno dilagante della droga in Toscana -annuncia il Capogruppo regionale Paolo Marcheschi, Fratelli d’Italia - Serve più consapevolezza, nella nostra regione con questa Sinistra permissiva abbiamo abbassato la guardia e, a forza di dire "uno spinello non fa niente", si è consentito una tolleranza che ha prodotto l'idea nei nostri ragazzi che lo sballo sia un abitudine consentita. Quasi un passaggio necessario e inevitabile dell'adolescenza.

E' il momento di fermarsi. Chiudere alcuni luoghi di divertimento non risolve il problema. La droga e l'alcol si trovano ovunque e a basso prezzo, anche nelle scuole. Ci vogliono forti campagne di comunicazione alle famiglie, scuole, istituzioni, associazioni sportive, per informare sugli effetti delle droghe, alcolici e medicinali. Servono servizi socio-sanitari per la prevenzione, le amministrazioni devono farsi promotrici del diritto alla salute e al welfare, i ragazzi devono vivere in città dove regnino la legalità e la salute.

Tolleranza zero poi per chi spaccia e chi consente di farlo nel proprio locale, ma anche a quegli esercizi, market o bar, che somministrano alcol ai minori. Vanno chiusi!