Efficienza regioni, Marras (PD): 'Rating pubblico: strumento di trasparenza nelle mani dei cittadini. Soddisfatto dell’esperienza della Toscana'

Firenze: “Il rapporto che viene presentato nell’incontro di oggi è il risultato di un lavoro partito nella primavera del 2016 con l’approvazione in Consiglio regionale di una mia mozione che impegnava la giunta ad introdurre all’interno della piattaforma Open Toscana il rating pubblico che è, prima di tutto, uno strumento di trasparenza nelle mani dei cittadini – spiega Leonardo Marras, capogruppo PD Regione Toscana –.

Open Toscana è lo spazio virtuale attraverso cui si può accedere ad informazioni e servizi ma, proprio come cita il titolo del convegno di oggi, la trasparenza da sola non basta: è necessario fornire indicazioni che aiutino a leggere i dati e ad interpretare le azioni. Così la Toscana oggi è tra le prime regioni italiane ad aver offerto alla comunità uno strumento importante di accesso alle informazioni e attraverso questo ad aver misurato le proprie politiche.

Una misurazione che è utile sia internamente, per valutare l’efficacia delle azioni intraprese, sia all’esterno, per i cittadini e per confrontarsi con gli altri enti disegnando un quadro chiaro di come e dove si sono spese le risorse a disposizione. Oltre che per i dati che emergono dal rapporto, voglio esprimere la mia soddisfazione perché l’introduzione del rating è stata una scommessa vinta per tutti”.