Tecnologia 5G 'La Regione sa quante antenne aggiuntive verranno collocate in tutta la Toscana?'

Il Consigliere Paolo Marcheschi (Fdi) chiede alla Giunta con un’interrogazione da discutere in Consiglio regionale: "Chi ne controlla la diffusione? Prima di lanciarsi in fughe inavanti vengano approfondite le ricadute sulla salute dei cittadini”



Firenze: “Visto che Tim ieri ha annunciato l’accensione della rete 5G a Firenze, dopo la sperimentazione a Prato, con l’intenzione di garantire massima copertura nel giro di pochi anni, con un’interrogazione, da discutere in Consiglio, chiedo alla Giunta se e in che modo la nuova tecnologia è compatibile con le salvaguardie e i limiti imposti anche dalla legge regionale per l’individuazione dei luoghi dove collocare le antenne di trasmissione.

E se sono previste specifiche modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai suddetti impianti –dichiara Paolo Marcheschi, Capogruppo regionale (Fdi)- Tra le indicazioni della legge regionale vi sono anche quelle di non collocare le antenne della telefonia vicino alle scuole e ai luoghi affollati. Vorrei sapere inoltre quante sono le antenne a cui Tim fa riferimento parlando di utilizzo di “antenne aggiuntive”. I Comuni sono dotati di regolamenti per la collocazione degli impianti, quella di Firenze è una perciò fuga in avanti oppure il 5G rientra nel vigente regolamento comunale? La legge nazionale 36/2001, legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici, si basa sul principio di precauzione e prevede fra le competenze assegnate alle regioni il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti sulla salute in particolare quelli a lungo termine. Quindi, chiedo se la Regione si sia adoperata per conoscere nel dettaglio il funzionamento della nuova tecnologia e le possibili ricadute sulla salute dei cittadini. La mia è attenzione per la salute dei cittadini non deve essere scambiata per volontà di frenare l’avanzamento della tecnologia”.