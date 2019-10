‘Regionali, Ceccherini (FDI): ‘Su candidatura Vivarelli Colonna nessuna decisione è stata presa’

Grosseto: “Da quanto apparso sulla stampa locale, - dice Bruno Ceccherini, capogruppo FDI comune di Grosseto – apprendiamo che nel corso di un tavolo politico della maggioranza che amministra il comune, sarebbe stata presa la decisione di dare una sorta di via libera alla candidatura per la guida della regione Toscana, al sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna”.

“Il sottoscritto, - afferma Ceccherini – essendo stato presente al tavolo in oggetto, smentisce categoricamente che il gruppo di Fratelli d’Italia abbia dato il bene placito all’ipotesi di una candidatura del nostro sindaco, ne tanto meno risulta al sottoscritto che tra le forze politiche presenti, sia stata presa una decisione in tal senso”.

“Come abbiamo già ribadito ufficialmente alcuni giorni fa sulla stampa, - prosegue l’esponente politico di FDI - nella nostra città abbiamo iniziato un importante percorso amministrativo con la coalizione di centrodestra con a capo il sindaco Antofrancesco Vivarelli Colonna, che ha portato la nostra città a essere per certi aspetti il fiore all’occhiello non solo della regione, ma un modello da seguire nel Paese”.

“Noi di Fratelli d’Italia, - commenta Bruno Ceccherini – siamo coerenti verso gli elettori e verso il mandato dagli stessi assegnatosi. Quindi, ribadiamo fermamente che gli impegni presi in campagna elettorale vadano rispettati e che non debba essere lasciato il percorso amministrativo in questo particolare momento”.

“Pertanto ribadiamo, - conclude il capogruppo di FDI Grosseto – che nessuna decisione è stata presa a quel tavolo, ne tanto meno da Fratelli d’Italia. Casomai si dovessero registrare scelte e valutazioni diverse, queste potrebbero essere indicate dai tavoli regionali e nazionali. Solo a quel punto, la nostra dirigenza provinciale, valuterà eventuali mutati scenari politici”.