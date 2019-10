Ambiente, Mugnai (FI): “Crescita e sviluppo non possono prescindere da ecosostenibilità”

Firenze: Crescita economica, sviluppo industriale e sostenibilità ambientale possono coesistere: un esempio, secondo il deputato Stefano Mugnai, è il Consorzio Mo.To.R.E.

Mugnai ha presentato una mozione per valutare se si può replicare questo sistema anche in altre regioni. “Per rilanciare crescita e sviluppo non si può prescindere da una particolare attenzione nei riguardi del mondo produttivo e di tutti i suoi molteplici settori e, al contempo, sulle tematiche ambientali, a partire dalla prassi virtuosa dell’economia circolare” dichiara Stefano Mugnai deputato di Forza Italia e coordinatore regionale della Toscana. “È il caso del Consorzio Mo.To.R.E. che nella provincia di Pistoia è un catalizzatore di iniziative volte al territorio ed è presente come membro attivo all’interno di alcuni progetti di filiera in atto sul territorio montano”.

“Lo scorso anno, il consorzio – aggiunge – ha realizzato un impianto di produzione di micro-cippato (o cippatino), un prodotto realizzato con le risorse legnose presenti sul territorio, una produzione a filiera corta, a basso impatto ambientale. Il cuore dell’impianto è un essiccatore realizzato per questo progetto specifico che riesce ad essiccare in modo ottimale e continuo il micro-cippato, utilizzando un consumo minimo di energia elettrica.

“La sperimentazione del Consorzio Mo.To.R.E. – spiega – rappresenta uno dei primi progetti pilota regionali che potrebbero trovare applicazione anche a livello nazionale. Proprio per questo, ho presentato una mozione con la quale si impegna il governo a valutare questa iniziativa sperimentale come progetto pilota per nuovi progetti di filiera replicabili in altre regioni italiane e a sostenere economicamente una più larga produzione di materiale pacciamante proveniente dagli scarti del bosco consentendo così il minore utilizzo di glisofato ed altri diserbanti”.