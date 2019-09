â€˜Violenza donneâ€™: Ziello (Lega). â€˜Su Rom Pisa vergognoso benaltrismo di Fedeliâ€™

‘Violenza donne’: Ziello (Lega). ‘Su Rom Pisa vergognoso benaltrismo di Fedeli’

"Senza Codice Rosso segregatore sarebbe ancora libero".

Pisa: "Il benaltrismo della senatrice Fedeli rispetto alle gravissime responsabilità penali del Rom di Pisa arrestato grazie al Codice Rosso è vergognoso.

Pur di negare l'evidenza dei fatti, l'ex ministro preferisce sparare a zero contro gli italiani, insinuando che tanti nostri connazionali andrebbero all'estero per sposarsi con minorenni, ed improvvisare le solite barricate radical-chic contro gli smantellamenti dei campi nomadi dal più comodo salotto di casa sua. Tutto ciò dimostra ancora una volta quanto pesi a Pd e Leu essersi astenuti sul Codice Rosso.

Fosse stato per loro, quel Rom galantuomo di Pisa sarebbe ancora libero di segregare le proprie figlie. Invece, grazie alla determinazione della Lega, questo provvedimento è legge e lancia un messaggio chiaro nella tutela delle donne vittime di violenze esterne e domestiche, stalking e, appunto, matrimoni indotti: le denunce non vengono lasciate giacere dentro i cassetti, ma consentono di assegnare proprio alle vittime una corsia preferenziale in caso di seri pericoli per la loro incolumità.

Abbiamo introdotto una legge che proprio Fedeli, in quanto donna, avrebbe dovuto salutare con favore. Prendo atto, invece, che in certi esponenti della sinistra il fattore ideologico prevale ancora sulla ragionevolezza, il buon senso e le esigenze reali dei cittadini. Anche per questo gli elettori non li premiano più". Così il deputato pisano della Lega, Edoardo Ziello.