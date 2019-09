Marco Casucci, Lega: ‘STAZIONE DI GAVORRANO: PANCHINE E TOILETTE CERCASI DISPERATAMENTE...’

Gavorrano: “Magari, - afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega - la stazione ferroviaria di Gavorrano non avrà un flusso elevato di viaggiatori, ma essere sprovvista di panchine e di un normale bagno dove espletare i naturali bisogni fisiologici, ci sembra davvero troppo.”

“Uno scalo, colpevolmente, del tutto dimenticato - prosegue il Consigliere - che necessiterebbe di un minimo di comfort per le persone, studenti e pendolari, che quotidianamente utilizzano il treno.” “Appoggiamo, dunque, pienamente le loro semplici richieste-sottolinea l’esponente leghista- e come nostro costume, ci muoveremo per sollecitare l’Assessore competente ad attivarsi con Trenitalia per collocare delle postazioni dove potersi accomodare in attesa del mezzo di trasporto ed un paio di servizi igienici, evitando, così, che le persone, nell’evoluto 2019, debbano arrangiarsi altrimenti.”

“Insomma, - conclude Marco Casucci - è doveroso venire incontro alle esigenze di chi, per necessità, deve comunque utilizzare la stazione di Gavorrano per i suoi spostamenti; noi e gli utenti, chiediamo troppo?”