Marcheschi, Fdi: “Concorso Estar irregolare. Ecco gli atti’

Firenze: La stampa è invitata alla presentazione dei documenti acquisiti, dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi, sul bando di concorso pubblico emanato da ESTAR, del giugno u.s., per il profilo amministrativo. La conferenza stampa si terrà domani Venerdi 30 agosto 2019 alle ore 11.30 presso l’ufficio del Consigliere Marcheschi (al secondo piano del Palazzo del Consiglio regionale), in via Cavour n.4.

ESTAR è l’ente strumentale della Regione Toscana che ha la funzione di espletare procedure unificate per il reclutamento di personale presso le Aziende ed enti di tutto il Settore Sanitario Regionale della Toscana.

Il concorso in questione è stato bandito per le tre Usl toscane (Nord Ovest-Centro- Sud Est), le tre aziende Ospedaliere (Siena, Pisa e Careggi), Meyer ed Ispro.

“Non si placano le polemiche sulla mala gestione da parte di ESTAR nelle procedure di concorso pubblico– dichiara Marcheschi - Dopo le gravi anomalie sul concorso per gli infermieri, ho riscontrato vizi importanti anche nel procedimento per il concorso sugli amministrativi. Domani presenterò l’esito dell’accesso agli atti che avevo annunciato”.