Sanità, UDC: ‘Misericordia, non è adeguata la dotazione personale infermieristico’

Grosseto: “I problemi, reali, dell'ospedale Misericordia di Grosseto, - dice un nota dell’UDC provinciale - che riguardano soprattutto una non adeguata dotazione di personale infermieristico e in parte anche medico, non meritano nè le semplificazioni, oltretutto prive di certezze mei tempi e nei numeri. della direzione aziendale e neppure certe diagnosi quasi apocalittiche di alcuni esponenti politici.

Servono dunque risposte chiare e una capacità di programmazione e gestione del personale davvero all'altezza del ruolo e dei compiti del Misericordia. e delle sue molteplici attività di cura.

Ma serve anche una riflessione seria, in vista delle elezioni regionali del prossimo anno, sui risultati dell'accorpamento delle Usl e quindi della creazione della Usl sud est in funzione non solo del Misericordia ma dell'intero sistema ospedaliero della provincia di Grosseto, dei servizi sul territorio etc.

Le esperienze di questi anni non sono per l'Udc affatto incoraggianti. Tocca alle istituzioni locali, ai sindacati, alle forze politiche, ai comitati di cittadini un approfondimento realistico. meglio se prima che inizi la campagna elettorale Elettorale”, così termina la nota dell’UDC della provincia di Grosseto.