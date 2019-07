Nuovo Piano sanitario: ‘Manca il colpo di reni che ci si aspettava. La Sanità toscana sta rotolando verso il basso’

Paolo Marcheschi, Fdi commenta il nuovo Piano Sanitario toscano passato in Commissione.

Firenze: “Il nuovo piano non cura uno di nervi scoperti della Sanità toscana: il miglioramento dell’assistenza territoriale. Medici di base e tutto quanto non è ospedale non funziona e non esiste alcun accenno progettuale per risolvere tale problema.

Restano scatole vuote e poltronifici le Società della Salute. Sarebbe meglio investire più risorse nell'assistenza ospedaliera che, con il 50% delle risorse, risolve il 90% dei problemi sanitari dei cittadini - commenta il Consigliere regionale Paolo Marcheschi, Fratelli d’Italia - La sanità privata poi non è sfruttata come risorsa strategica per il sistema regionale ma è assoggettata al potere politico della Regione.

Positivo invece l’inserimento di due proposte di Fdi riguardanti il potenziamento dei presidi sanitari dei Pronto soccorso e l’attenzione al dell'abuso di alcol tra i giovani come il “binge drinking””.