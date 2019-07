‘La Lega e la ruralità’, venerdì a Marsiliana un convegno con gli onorevoli Lolini e Golinelli e con il consigliere regionale Salvini

Manciano: “La Lega e la ruralità”. E' il tema di un convegno organizzato dal Carroccio per venerdì prossimo alle 20,30 a Marsiliana nella sala conferenze della Cooperativa Terre dell'Etruria. Interverranno gli onorevoli Mario Lolini e Guglielmo Golinelli, rispettivamente vicepresidente e membro della Commissione Agricoltura della Camera, ed il consigliere regionale Roberto Salvini.

“La Lega con questo convegno -afferma il segretario provinciale Andrea Ulmi- si pone come punto di riferimento e sviluppo per il mondo agreste e per le sue tradizioni. Da qui la necessità di toccare tre grandi temi, quello che riguarda il mondo produttivo, quello delle predazioni e quello della caccia”.

Un incontro aperto ai cittadini ed alle associazioni di categoria. “Un confronto importante – spiega Ulmi- che è reso possibile anche dai nostri rappresentanti sul territorio, come il vicesindaco di Magliano con delega alla predazione Mirella Pastorelli, da anni impegnata in questo settore, il consigliere comunale di Magliano Massimiliano Guidi che vive quotidianamente il mondo della produzione agricola, il dirigente venatorio Antonio Goretti, attento alle problematiche di chi pratica questa disciplina.

Crediamo che per i cittadini sia una bella occasione grazie al contributo che darà il nostro deputato Mario Lolini nella sua veste istituzionale di vicepresidente della Commissione Agricoltura tracciando un bilancio su ciò che il Governo ha fatto in questo anno e ciò che farà nei prossimi mesi, ma anche con la sua esperienza di imprenditore agricolo, del collega onorevole Guglielmo Golinelli che aiuterà a capire le problematiche e le soluzioni relative al mondo della caccia, mentre il consigliere regionale Roberto Salvini farà il punto sulla questione predazione”.

L'incontro è aperto ai cittadini, alle istituzioni ed alle associazioni di categoria e sarà introdotto dal saluto dei sindaci della zona. “Crediamo – conclude Ulmi- che il ruolo della Lega debba essere quello di portare i propri rappresentanti sui territori, dove potranno aggiornare i cittadini sul lavoro fatto e capire le problematiche che poi dovranno essere affrontare nelle sedi istituzionali per poter dare loro le risposte adeguate. Questo è un incontro che coinvolge più comuni toccando temi che sono di grande attualità e che hanno un immediato riscontro sull'economia locale”.