CECCARDI(LEGA): ‘PDL Pro immigrati irregolari. Presidente Rossi nelle vesti del Figliol prodigo che comanda tutto e tutti’

Firenze: “E’ vergognoso ed indegno-afferma l’onorevole Susanna Ceccardi, Coordinatrice della Lega in Toscana-che il Pd regionale, ora capeggiato dal “figliol prodigo” Enrico Rossi, porti in Aula una proposta di Legge che ha, tra l’altro, avuto preventive, diverse e specifiche osservazioni negative da parte dell’ufficio giuridico del Consiglio.”

“Una Legge-prosegue l’esponente leghista-che nasconde tra le sue pieghe un chiaro obiettivo: quello di ridare fiato alle tante cooperative che, ora, chissà come mai, dato che il Ministro Salvini ha giustamente e drasticamente ridotto la quota giornaliera per la gestione degli immigrati, stanno in massa disertando i bandi, evidenziando come era soltanto un business l’accoglienza dei migranti e che lo spirito umanitario era esclusivamente fumo negli occhi.”

“L’improvvida iniziativa piddina-sottolinea Ceccardi-ha tutti i crismi dell’incostituzionalità e quindi sarà un’ennesima perdita di tempo voluta dalla maggioranza in Consiglio regionale che invece di preoccuparsi della situazione disastrosa della Sanità toscana, delle innumerevoli crisi lavorative e delle decine di migliaia di nostri corregionali in assoluta povertà, si scervella per sostenere, a suon di milioni di euro, delle persone non meglio identificate.”

“Ad ogni modo-conclude l’Onorevole Susanna Ceccardi-qualora venisse approvata, siamo pronti a farla impugnare dal Governo ed a promuovere iniziative di carattere popolare per chiederne l’abrogazione”, così termina la nota l’onorevole Susanna Ceccardi-Coordinatrice Lega Toscana.