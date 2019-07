Legge ‘salva clandestini’: ‘Regione Toscana vara Legge per dare dimora e cibo ai clandestini. Un impegno da 4Milioni di euro’

Paolo Marcheschi e Fabrizio Rossi, FDI: “Tramite i nostri parlamentari toscani, chiederemo al Governo di impugnare la validità della legge davanti alla Corte Costituzionale".

Grosseto: “La Regione Toscana è diventata un caso nazionale, – dice in una nota il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi che continua. Oggi, infatti, approderà in consiglio regionale la così detta ‘Legge salva-clandestini”.

Così facendo, - afferma il portavoce di FDI - saremo quindi gli unici in Italia a sostenere degli immigranti irregolari in attesa di rimpatrio, e tutto questo con i soldi dei contribuenti toscani. Invece di aiutare i nostri cittadini in stato di difficoltà, la rossa Regione Toscana offrirà a questi clandestini, cure, dimora e cibo”.

“Assieme al nostro consigliere regionale Paolo Marcheschi, - continua Fabrizio Rossi - abbiamo allertato i nostri parlamentari toscani di Fratelli d'Italia, Donzelli, Zucconi, La Pietra e Totaroaffinché con un documento, si facciano promotori e chiedano al Governo l’impugnazione della validità di questa legge regionale davanti alla Corte Costituzionale, per conflitti di competenza e d’illegittimità Costituzionale”.

“Come al solito, la Regione Toscana, con questa ‘forzatura politica’ che segue la linea della 'disobbedienza' cosi gradita al PD e al governatore Enrico Rossi, che con questi patetici tentativi, insiste nella linea di far parlare di sé per essere visibile in ambito nazionale”. Questa forzatura giuridica è talmente palese, - afferma il nostro Consigliere regionale, Paolo Marcheschi - che anche la scheda del settore legale del Consiglio regionale la mette nero su bianco”.

Sul piatto, – commenta con forza Fabrizio Rossi – ci sono 4 Milioni di euro che saranno spesi per gli immigrati che sono entrati in Toscana senza fuggire da guerre, carestie o persecuzioni, quando invece potrebbero essere destinati ai molti cittadini toscani che si trovano in sofferenza perché non riescono ad accedere anche ai quei minimi servizi di assistenza medica e sociale”.

Termina così il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia: “Mi unisco all’appello del nostro consigliere regionale Paolo Marcheschi, che oggi inConsiglio regionale contrasterà con tutti i mezzi, l’approvazione di questa legge, e nel contempo solleciterò i nostri deputati e senatori a contrastare il provvedimento anche a livello nazionale, sollecitando il Governo italiano a impugnare questa legge regionale davanti alla Consulta”.