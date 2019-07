In merito all'Ordinanza di sospensione sgombero area Via Giordania

Grosseto: Lo scorso fine settimana il Comune di Grosseto, nella figura del sindaco A. F. Vivarelli Colonna, ha deciso di rinviare con un provvedimento a 120 giorni lo sgombero dell'area di Via Giordania. Asia-Usb si è da subito mobilitata accogliendo il bisogno di chi abita con regolare permesso allo stazionamento di quell'area, per trovare una soluzione alternativa e dignitosa al trasferimento in altra zona indicata dal Comune.

"È stato un mese di incontri ufficiali in ogni stanza di competenza comunale - si legge nella nota dell'associazione inquilini e abitanti - per risolvere un problema che, nella scelta di sgomberare tout court, non presentava per queste persone una soluzione abitativa differente.

Il sindacato Asia ha lottato con determinazione a fianco a queste persone, rendendole attive e partecipi ad ogni momento di dialogo e ad ogni presa di posizione ferma e decisa per farci ascoltare e spingere i servizi preposti ad attivarsi. Ogni strada percorsa, ogni soluzione proposta non era mai praticabile e, in attesa che il Comune trovasse come sciogliere questo nodo, abbiamo chiesto più volte il rinvio dello sgombero in ordine mediante richieste ufficiali, mobilitazioni di piazza e simboliche occupazioni degli uffici preposti.



Siamo soddisfatti che ad oggi il problema sia stato di fatto “congelato”, ma cerchiamo e lotteremo per l’unica soluzione da noi ritenuta accettabile: quella che prevede per queste persone un posto stabile, decoroso e sicuro dove stazionare. Permane inoltre il problema irrisolto della mancanza di acqua corrente, al momento tamponato da un approvvigionamento settimanale con sacche di acqua per i bisogni primari. Chiediamo a tal proposito il ripristino di un'utenza temporanea in questo periodo di rinvio del provvedimento di sgombero per permettere a chi ad oggi è ancora autorizzato a stare nell'area di condurre una vita dignitosa".