Palmieri, FI. ‘Vota per la realizzazione della Tirrenica’

Castiglione della Pescaia: Oggi, in data 27 giugno 2019, è stato convocato il Consiglio comunale con vari punti all’ordine del giorno, di cui uno interessante la Ciclovia Tirrenica.

Il consigliere Massimiliano Palmieri di Forza Italia ha espresso voto favorevole circa la realizzazione della Ciclovia Tirrenica, la quale va da Ventimiglia a Roma, per un percorso totale di 1200 km, di cui 700 km già percorribili (in sede separata o promiscua), approvando così l’accordo di programma con la Regione Toscana. Si tratta di un protocollo d’intesa siglato dalle Regioni Toscana, Lazio, e Liguria.

Dice Massimiliano Palmieri: “Credo fortemente in questo progetto, anche se in ambito di discussione ho avuto qualche perplessità, si sono dimostrate tutte superabili. Bisogna prendere in considerazione la sicurezza di chi usa la bicicletta come mezzo di trasporto o di svago, per muoversi, per percorrere e ammirare le bellissime realtà naturali che il nostro paese offre”.

“Lo sviluppo di un territorio si misura anche attraverso la sicurezza e l’economia, dato che il principale reddito è legato soprattutto al turismo. Inoltre, per quanto concerne la sicurezza stradale, le due strade delle località delle Rocchette e di Punta Ala sono molto trafficate, visto che sono presenti numerose aziende di ricezione turistica. Pertanto, sussiste la necessità di migliorare la viabilità delle suddette zone, in modo tale da garantire un alleggerimento del traffico stradale”.

“Forza Italia non è in alcun modo contraria ad ogni argomento che viene presentato da un avversario politico in Consiglio comunale, bensì valutiamo caso per caso, basandoci su ciò che la comunità chiede”.