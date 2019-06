'La vittoria di Pirro!'

Roccastrada: "Premesso che la volontà popolare è sacrosanta - si legge nella nota di Rifondazione Comunista lista 'Uniti per il Bene Comune' di Roccastrada -, e la vittoria del PD e del sindaco Limatola sono legittime dal punto di vista democratico... pur tuttavia ci permettiamo di criticare e denunciare pratiche del gioco democratico condotte scorrettamente e abusando di un potere e una macchina mediatica che di fatto falsa la vera competizione elettorale.

Critichiamo e lo facciamo pubblicamente ad un mese di distanza dal responso delle urne, a bocce ferme e lontani dai fumi dell'ubriacatura per la vittoria “riacciuffata”.

Come lo si crea il consenso al tempo dei social, dei giornali e delle televisioni? Lo si crea facendo apparire lucciole per lanterne, come avrebbero detto le nostre nonne.

E’ notorio, e sfidiamo chiunque a negarlo, il malcontento popolare, anche nella popolazione vicina idealmente all’amministrazione, per come è stato amministrato il territorio comunale nelle sue molteplici competenze.

Servizi scadenti (acquedotto, rifiuti, viabilità, scuole, uffici comunali, sfalcio delle erbe, parchi pubblici abbandonati…...ecc.) a fronte di tasse e tariffe medio-alte.

Rapporto con la cittadinanza e le associazioni: promesse che vengono rinnovate puntualmente ad ogni tornata elettorale. Con i “nuovi” volti presi in prestito ora dal mondo giovanile ora dal mondo delle “competenze” ora dagli amici degli amici.

Un modo vecchio, fatto apparire come “novità” e soluzione a problemi atavici che invece avrebbero bisogno di un analisi seria e sincera.

Come dicevamo (anche nella difficoltà storica del PD ad interpretare e analizzare per il bene comune soluzioni che sarebbero - nonostante la pochezza dei bilanci - a portata di mano) arrivano puntualmente le novità. Personaggi transitati negli schieramenti avversi che magicamente diventano amici e riescono a tessere una tela di convenienze e consensi inaspettati.

Una volta, in campagna elettorale, nonostante l’asprezza della contesa, c’era una sorta di pudore civico.

Mai e poi mai si inauguravano centri civici ancora da finire, o si annunciavano inaugurazioni calendarizzandole al 2021 in manifestazioni che avrebbero dovuto rimanere fuori dalla contesa elettorale; non si inauguravano - alla presenza del sindaco uscente - apparecchiature mediche messe in fretta e furia, o telecamere annunciate come già in funzione e montate a due giorni dal voto; così come non si facevano, ad una settimana dalle elezioni, giornate ecologiche con tanto di foto e colazioni o aperitivi pagati.

E che dire di un opuscolo in carta patinata (forse pagata dai contribuenti?) che illustra i meravigliosi progetti realizzati... ma realizzati da chi? Dall'associazione tal de tali o dal comitato caio piuttosto che dal cittadino tizio?

Il tutto condito con titoloni dei giornali amici e apparizioni alla “Salvini” su tv locali e social, con commenti di “cittadini” di quanto sia meraviglioso il RE di turno.

Caro il nostro Sindaco…… perché il 15 aprile 2019 i compagni di Rifondazione Comunista e la lista di sinistra UNITI PER IL BENE COMUNE, t’informavano senza pubblicità alcuna dello scempio in atto al Belagaio, e tu non prendevi VV UU e carabinieri forestali e andavi ad assicurarti di cosa veramente stava succedendo in quell’oasi naturalistica protetta?

Quale e’ stata la Tua risposta?

“E’ tutto regolare e sotto controllo, autorizzato dalla regione e dall’Unione dei Comuni”.

Ci fa piacere che Tu prenda atto dopo (purtroppo) il clamore suscitato da associazioni ambientaliste e personalità competenti e dopo interrogazione dei nostri consiglieri regionali FATTORI E SARTI di TOSCANA A SINISTRA.

Un po tardiva, comunque, anche la presa di posizione della lista Brogi…...magari prima della sicurezza alla SALVINI, ci sarebbe da mettere in sicurezza il nostro territorio da appetiti e SPECULAZIONI.

Non l’abbiamo fatto un mese fa, lo facciamo adesso…

GRAZIE a tutti-e i 361 elettori-e che hanno dato fiducia ai COMUNISTI e alla lista UNITI PER IL BENE COMUNE.

Consapevoli della forza impari e della battaglia fra Davide e Golia, non ci arrendiamo a questo stato di cose! Lottiamo e lotteremo affinché le idee della SINISTRA VERA diventino maggioranza a Roccastrada, come in Italia e in Europa!".