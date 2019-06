â€˜Ãˆ ufficiale: presenteremo ricorso al Tar contro l'elezione di Benini a sindacoâ€™

‘È ufficiale: presenteremo ricorso al Tar contro l'elezione di Benini a sindaco’

L'annuncio del centrodestra. Deposito entro pochi giorni, discussione in autunno. Massimo Di Giacinto: «Siamo uniti. Fratelli d'Italia? Ci auguriamo che ci ripensino».

Follonica: La lista civica Massimo Di Giacinto Sindaco, la Lega e Forza Italia annunciano che presenteranno ricorso al Tar contro l'atto che ha proclamato l'elezione di Andrea Benini a sindaco di Follonica.

Il via libera definitivo, dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, è arrivato nel corso dell'ultima riunione tra gli esponenti della lista civica e delle due forze politiche. «L'avevamo anticipato – dice Massimo Di Giacinto, candidato sindaco del centrodestra e capogruppo in Consiglio comunale della lita civica Di Giacinto Sindaco – e adesso possiamo dirlo ufficialmente: presenteremo ricorso al Tar contro la proclamazione del sindaco.

Dall'esame di alcuni atti, infatti, siamo convinti che la coalizione a sostegno di Benini non possa contare su un numero di voti pari al 50% più uno, che assicura la vittoria al primo turno. Lo dobbiamo ai tanti cittadini che ci hanno votato e che nelle ultime settimane hanno espresso una precisa volontà. Esporremo comunque tutte le motivazioni precise in una conferenza stampa che convocheremo presto. I tempi, infatti, saranno piuttosto rapidi: i nostri legali stanno lavorando senza sosta, il ricorso sarà depositato entro pochissimi giorni. E presumiamo, anche se non ci sono precedenti, che verrà discusso in autunno perché godrebbe di una corsia privilegiata».

Di Giacinto precisa: «Il ricorso lo paga chi lo propone, dunque non è prevista alcuna spesa di denaro pubblico a carico dei cittadini. Le uniche spese a carico dello Stato sarebbero necessarie nel caso in cui la giustizia amministrativa dovesse darci ragione e disporre il turno di ballottaggio, ma in quel caso sarebbero ovviamente giustificate». Infine, una puntualizzazione sulla coalizione: «Anche se Fratelli d'Italia ha annunciato la propria contrarietà alla presentazione del ricorso – precisa Di Giacinto – il centrodestra è unito.

La linea politica e amministrativa della coalizione è sempre condivisa, siamo d'accordo su tutto. Ci divide, al momento, solo questo aspetto. E auspico che FdI possa rivedere la sua posizione per presentarci compatti anche su questo fronte e sul percorso che abbiamo individuato».