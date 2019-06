Arcidosso. Ecco la squadra che lavorerÃ  insieme al sindaco Jacopo Marini

Arcidosso. Ecco la squadra che lavorerà insieme al sindaco Jacopo Marini

Arcidosso: Jacopo Marini ha scelto il luogo istituzionale per eccellenza, il Consiglio Comunale, per annunciare la Giunta e l'assegnazione delle deleghe per il prossimo quinquennio.

"Non è solo forma ma anche sostanza. È rispetto per i cittadini e considerazione per i consiglieri di minoranza. La Casa comune degli Arcidossini è il comune". "Quella che presento .- ha detto Jacopo Marini dopo il suo giuramento in Consiglio Comunale - è una squadra coesa, che può contare sulla continuità di alcune esperienze e che al tempo stesso vedrà impegnate nuove importanti figure per dare compiutezza, grazie alle competenze, all'ambizioso programma che ha riscosso la maggioranza dei consensi nella nostra città".

Alla carica di vicesindaco è stata confermata Sabrina Melani che avrà anche le deleghe al Sociale, alla Cultura, alla Scuola e all'Associazionismo.

Il sindaco Jacopo Marini si è riservato le deleghe al Bilancio, al Personale, ai Tributi, alla Protezione civile e alla Sanità.

Gli assessori saranno tre: Rachele Nanni, Maurizio Ranucci e l'esterno Romolo Bellucci.

Rachele Nanni si occuperà di Urbanistica, Ambiente, Smart City, Comunicazione istituzionale.

Maurizio Ranucci di Turismo, Attività produttive, Parco Faunistico, Sicurezza del territorio.

Romolo Bellucci di Lavori pubblici, Viabilità, Decoro urbano, Patrimonio.

Tante e qualificate le deleghe assegnate dai sindaco ai neo consiglieri.

Cristina Pastorelli sara' consigliere delegato e al contempo si occuperà di Monitoraggio servizi scolastici, Promozione prodotti tipici locali, Fiere e mercati. Cristina Pastorelli assolverà anche al ruolo di capogruppo in Consiglio Comunale per la compagine di maggioranza della lista Arcidosso, Comunità Viva.

Le altre deleghe ai consiglieri sono così ripartite. Maurizio Bianchini: Sport; Filippo Tiberi: Caccia e Pesca sportiva, Rapporti con le frazioni. Daniele Bechini: Infrastrutture sportive, Politiche giovanile, Festa della Castagna. Roberto Rosi: Viabilità rurale, Rapporti con il Consorzio delle strade vicinali.