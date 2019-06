Amministrative, Balottaggi: â€˜Per FDI storiche vittorie in luoghi simbolo della sinistraâ€™

Amministrative, Balottaggi: ‘Per FDI storiche vittorie in luoghi simbolo della sinistra’

Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia: "Avanti con centrodestra rinnovato e che non fa inciuci".



Piombino: "Sul successo di Fratelli d'Italia in queste elezioni c'è il sigillo di vittorie in alcuni luoghi simbolo delle nostre battaglie.

A Piombino, città operaia delle acciaierie che il Partito democratico ha svenduto agli stranieri, dove il nostro Francesco Ferrari dopo 70 anni strappa il governo alla sinistra ottenendo oltre il 64% dei consensi. A Castel Volturno, capitale della nostra denuncia contro la mafia nigeriana: sarà sindaco Luigi Petrella di Fratelli d'Italia, che è nettamente il primo partito in assoluto in città. Ad Ascoli Piceno, dove con il nostro Marco Fioravanti vince chiaramente la proposta di un centrodestra rinnovato e che non accetta inciuci". Lo afferma il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia.



"I cittadini - sottolinea Donzelli - hanno riconosciuto il nostro lavoro su temi come questi e sui quali abbiamo dimostrato il nostro impegno: per questo ci hanno dato fiducia. La disfatta del Movimento 5 Stelle, come sottolineato da Giorgia Meloni, simboleggia il ritorno al bipolarismo destra-sinistra.

L’unica alternativa al sistema di potere della sinistra - conclude - è la continua crescita di Fratelli d’Italia, da sempre coerente senza cedimenti: non faremo mai accordi con Pd e 5 Stelle".