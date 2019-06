Ripascimento Orbetello, Marras (PD): 'Interverremo a supporto del Comune per salvare l’inizio della stagione turistica'

Orbetello: “Giovedì 13 giugno saremo sul territorio insieme al presidente Rossi a verificare i lavori sulle spiagge e, spero, anche a spengere le polemiche, soprattutto ad Orbetello.

Leggiamo anche stamani di una presa di posizione della maggioranza orbetellana che dichiara, addirittura, che le risorse della Regione non sono ancora arrivate: come tutti sanno, e come dovrebbero sapere anche gli amministratori di Orbetello, le risorse regionali così come quelle dello Stato o dell’Unione Europea per essere erogate devono prima essere spese e rendicontate.

Funziona così per tutti, cittadini ed imprese, funziona così per gli altri comuni e quello di Orbetello, sebbene abbia beneficiato negli anni di importanti risorse regionali, non ha il fiocco azzurro più bello degli altri, magari ha avuto più attenzioni e privilegi, ma non esistono certo regole speciali da utilizzare come giustificazione – commenta Leonardo Marras, capogruppo Pd Regione Toscana –. La realtà purtroppo è un’altra: il Comune di Orbetello, sicuramente condizionato da problemi di carattere burocratico-amministrativo, è quello più indietro di tutti tra i comuni costieri interessati da interventi di ripascimento delle spiagge danneggiate dalla mareggiata della fine di ottobre 2018.

La stagione estiva è già iniziata, un maggio disastroso e la Pentecoste alta ci hanno “salvato”, ma dalla prossima settimana con la chiusura delle scuole inizierà il flusso turistico più importante. Tutti noi auspicavamo che a questo punto potessimo accogliere i turisti con le spiagge rinnovate, ma a Orbetello purtroppo non sarà così. Cercheremo, come Regione, di supportare al massimo il Comune, come sempre ci confronteremo anche con gli operatori e in accordo prenderemo le decisioni più opportune per risolvere al più presto la situazione: l’obiettivo comune e l’interesse superiore è concludere al più presto gli interventi, di fronte ai problemi seri per lavoro ed economia, a nulla valgono invettive e dispetti tra parti politiche”.