E’ Pronta la squadra esecutiva. Nominati i componenti della Giunta comunale

Massa Marittima: Questa mattina in conferenza stampa il sindaco riconfermato Marcello Giuntini ha presentato la nuova Giunta Comunale.

“Si tratta di una compagine in cui per i tre quarti si è attinto dal Consiglio Comunale- ha spiegato il primo cittadino- con un solo assessore esterno, situazione diametralmente opposta a quella della legislatura appena conclusa in cui tre membri dell’esecutivo su quattro erano stati nominati al di fuori dalla compagine consiliare”.

Le deleghe di Bilancio, Attività produttive e Turismo, sono andate a Luca Santini, giovane imprenditore massetano da molti anni consigliere di minoranza, che porta nella Giunta Comunale la componente repubblicana grazie ad una sintesi trovata fra PD e Partito Repubblicano: un accordo fondato su idee e azioni comuni confluite in un programma pienamente condiviso, da mettere ora in atto nel corso del mandato appena iniziato.

“Materie impegnative- ha introdotto Giuntini- visto che il tema dello sviluppo economico e della valorizzazione turistica della città sono stati i cardini del programma elettorale della lista, una bella sfida condivisa per inaugurare questa alleanza”; “credo che Massa abbia bisogno di innovazione in tutti i settori, interni ed esterni all’Amministrazione – ha commentato Santini presentandosi- So che la comunità si aspetta molto e sono pronto a impegnarmi al meglio per assolvere a questo compito”.

Ai Lavori Pubblici, Sport, Patrimonio, Viabilità e Trasporti, Maurizio Giovannetti, secondo fra gli eletti per numero di preferenze, che in questa legislatura ricoprirà anche la carica di vice sindaco: “ringrazio per la fiducia che mi è stata riconfermata e un grazie particolare va a Luana Tommi ex vice sindaco e assessore, che nel mio primo mandato è stata per me e credo per tutti noi una vera maestra di entusiasmo, impegno ed esperienza”.

Le deleghe Politiche Sociali, Pari Opportunità e Politiche della casa sono invece state affidate a Mariangela Gucci, conosciuta in città con il nome di Grazia, che ha acquisito le sue competenze lavorando nell’Asl Toscana Sud Est, fino a pochi mesi fa, data del suo pensionamento “ringrazio moltissimo gli elettori che hanno avuto fiducia in me, oltre naturalmente al Sindaco per cui nutro sincera stima: ho intenzione di svolgere questo ruolo con il massimo impegno e serietà, nel migliore dei modi possibili, anche in continuità con chi mi ha preceduto, affinché vengano conservate le iniziative fino ad oggi realizzate”. Infine la più giovane degli assessori, la psicologa trentasettenne Irene Marconi, cui sono state affidate Istruzione, Cultura e Politiche giovanili.

“Questa è la mia prima esperienza- interviene- e spero di riuscire a mettere in atto le competenze che ho acquisito in ambito lavorativo così come le conoscenze apprese dal mondo dell’associazionismo da cui provengo. Un grazie sincero per il momento a chi mi ha dato fiducia con la propria preferenza”.

La Giunta è quindi costituita e inizierà a riunirsi già nel pomeriggio, mentre il primo Consiglio Comunale è in programma a breve. Giuntini annuncia inoltre che al consigliere Ivan Terrosi, della frazione di Niccioleta, verrà assegnata una delega particolare prevista dal regolamento, in materia di Decentramento, visto il suo ottimo risultato alle elezioni e la sua approfondita conoscenza delle peculiarità ed esigenze delle frazioni di Massa Marittima.