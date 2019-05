Verso le Amministrative. Sani annuncia chi sarà l’assessore esterno in caso di vittoria’

Cinigiano: Romina Sani annuncia il nome dell’assessore esterno: in caso di vittoria siederà in giunta Orietta Barzagli. Classe 1956, residente a Poggi del Sasso, in località Volpaio, Orietta Barzagli è coniugata e ha una figlia.

Conosce molto bene il mondo della scuola: ha lavorato prima come maestra alla scuola elementare, poi all’ufficio scolastico regionale della Toscana e alle segreterie scolastiche. Attualmente è in pensione.

“È una donna preparata, conosciuta e stimata - commenta Romina Sani –sono certa che potrà dare molto al territorio.”



“Desidero mettere a disposizione dei cittadini l’esperienza, le conoscenze e la competenza che ho acquisito in oltre 40 anni di lavoro – afferma Orietta Barzagli - affinché queste possano essere utili al raggiungimento degli obiettivi del programma”.

A Cinigiano sono due gli assessori possibili. “Oltre all’assessore di nomina esterna Orietta Barzagli – specifica Romina Sani - nomineremo un assessore interno, scelto tra i candidati al Consiglio comunale.

Il lavoro della Giunta sarà supportato dalle consulte che nomineremo per ogni materia, in modo da approfondire i temi più complessi con la massima attenzione. Intanto svelo i primi 3 nomi: per l’agricoltura Gabriele Montani; per l’archeologia Simone Franci e per lo sport Marco Bartalucci.”