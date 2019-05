Verso le amministrative: Rinasci Arcidosso!: â€˜Gli ultimi appuntamenti della campagna elettorale di Guendalina Amatiâ€™

Verso le amministrative: Rinasci Arcidosso!: ‘Gli ultimi appuntamenti della campagna elettorale di Guendalina Amati’

Questi gli eventi di chiusura per la giornata di venerdì 24 maggio.

Arcidosso: Si tratta di un tour itinerante attraverso il territorio e le frazioni del comune di Arcidosso che partirà dal monumento ai caduti alle ore 10 30.

In quell'occasione, per celebrare la ricorrenza del 24 maggio, la candidata deporrà una corona di fiori ai piedi della targa commemorativa, in memoria di coloro che hanno compiuto l'estremo sacrificio per il bene della patria.

Dopodiché il tour avrà inizio e si articolerà nelle seguenti tappe:

11:00 Bagnoli

12:00 Montelaterone

14:30 Zancona-Macchie

15:30 Salaiola

16:30 Stribugliano

17:30/18:00 Arcidosso

L'evento si concluderà presso la sede del comitato elettorale in corso Toscana, 42 ove i candidati della lista "Rinasci Arcidosso!" offriranno un rinfresco a tutti i partecipanti.