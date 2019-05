Verso le amministrative. Polemica. Udc: ‘FI, Lega e Fratelli d'Italia ci hanno ignorato e mai interpellato ne considerato per le elezioni amministrative’

Sorano: “Prendiamo atto,- dice una nota del coordinamento provinciale Udc - che Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia dopo aver ignorato il ruolo dell'Udc in provincia di Grosseto, e non averci mai interpellato ne considerato per le elezioni amministrative, lo scoprano solo a pochi giorni dal voto”.

“Non più tardi di ieri Forza Italia, benché invitata, - continua la nota - non ha ritenuto di essere rappresentata ad un'iniziativa elettorale per le europee promossa dall'Udc e alla quale è intervenuta anche un'autorevole candidata della stessa Forza Italia nell'Italia centrale.

Per il resto magari non sono ben conosciute le vicende politiche e amministrative di Sorano e quella che è stata sempre la collocazione del gruppo locale denominato Centro Popolare che ha una storia ben più lunga di quella degli attuali partiti del centrodestra, Udc compresa”.

“Prendiamo comunque atto che Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia ci considerano loro alleati non solo in provincia di Grosseto ma anche in Toscana e lo confermiamo, pur nel rispetto di singole intese locali. nelle quali il centro sia autonomo, radicato e rappresentato”, così termina la nota del coordinamento provinciale dell'Udc.