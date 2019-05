Verso le amministrative. ‘Ambiente, le proposte di Follonica a Sinistra per Andrea Benini’

Follonica: “Abbiamo diviso il volantino specifico di Follonica a Sinistra per Andrea Benini su cinque macroaree: Ambiente, Lavoro, Diritti Sociali, Spazio e Futuro.

Per quanto riguarda l’Ambiente - spiega Enrico Calossi, capolista Follonica a Sinistra per Andrea Benini - vogliamo sottolineare tre elementi. Oltre alla necessità di continuare a limitare il consumo di territorio e a fermare le cementificazione (come abbiamo già indicato in una dichiarazione precedente), vogliamo ribadire l’impegno che il comune di Follonica deve avere nella partita delle bonifiche.

I numerosi siti inquinati che caratterizzano la piana di Scarlino non riguardano solo il comune limitrofo, ma intaccano falde acquifere che influenzano anche il territorio follonichese. La nuova amministrazione Benini dovrà con forza chiedere il completamento delle bonifiche a tutti gli organi incaricati e a spese di chi ha inquinato in passato.

Un altro elemento importante è rappresentato dall’adeguamento della superstrada Aurelia. Per anni ci siamo battuti per un vero adeguamento e ammodernamento della superstrada. Negli anni ci siamo battuti contro le ipotesi portate avanti dal centrodestra (dall’ex ministro Matteoli in particolare) per la costruzione di un nuovo tracciato e dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, di MDP, per la trasformazione della superstrada in autostrada (con i cartelli verdi, per capirsi!) a pagamento. Noi ci siamo sempre opposti, sia per i danni che subirebbe l’ambiente sia per l’aumento di spesa che interesserebbe i nostri concittadini. Anche su questo la nuova giunta Benini dovrà sostenere con forza i progetti (come quello previsto da Anas nel 2000) per un semplice ammodernamento (pagato con la fiscalità generale e con fondi statali) dell’infrastruttura.

Infine, e su questo ci siamo già spesi più volte, vogliamo ribadire la nostra contrarietà all’incenerimento e quindi anche all’inceneritore di Scarlino. Riteniamo che la raccolta differenziata spinta, anche grazie ad un efficiente porta a porta, possa ridurre al minimo la quantità di rifiuti bruciabili. Pertanto un comune virtuoso come sta diventando Follonica, con livelli di raccolta differenziata molto più alti da quelli raggiunti nei comuni amministrati dalla destra come Orbetello e Grosseto, renderà inutile la costruzione di inceneritori.

Ciò darebbe ancora più senso alla chiusura di quello esistente e al ricollocamento dei lavoratori dell’impianto scarlinese nella filiera della differenziata e del recupero dei materiali. Filiera che in prospettiva darà anche più posti di lavoro e che farà ridurre (grazie alla vendita del materiale raccolto) le spese della tassa sui rifiuti.

Con una sinistra finalmente unita e utile, come Follonica a Sinistra per Andrea Benini, finalmente ce la faremo”, termina così Enrico Calossi, capolista Follonica a Sinistra per Andrea Benini