Verso le amministrative. ‘Stella e candidati lista Scarlino insieme incontrano residenti di Pian d'Alma’.

Appuntamento lunedì 13 maggio, alle 18, all'agriristoro Il Baracchino di Rodano.

Scarlino: Domani, lunedì 13 maggio, alle 18.00 Marcello Stella e i candidati della lista “Scarlino Insieme” incontrano i residenti della zona di Pian d'Alma.

Sarà l'occasione per fare il punto sulla situazione, parlare delle novità sui lavori per i poderi danneggiati dal maltempo, delle prospettive future, anche riguardo ai rapporti con la Regione Toscana, e per affrontare in generale i punti del programma della lista Scarlino Insieme.

L'appuntamento è alle 18 all'agri-ristoro Il Baracchino di Rodano.