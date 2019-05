Se il terreno agricolo che frutta Ã¨ solo quello edificabile

Se il terreno agricolo che frutta è solo quello edificabile

Roselle: "Da qualche giorno intellettuali, tecnici ed esponenti locali - si legge nella nota del Perito Agrario Federico Catocci del Cirdolo PD di Roselle - sia tramite social che tramite carta stampata, delineano i propri contributi in merito alla loro idea di città, su urbanistica e nuovi spazi.

La scintilla è partita dalla revisione del piano strutturale, in seguito soprattutto alla nuova zona edilizia residenziale che sembra sia prevista dalla pianificazione urbanistica in zona Casalone, nuovo argomento di attualità.

Oltre ai contributi particolarmente apprezzati del Segretario Giuseppe Conti e di Mauro Papa, credo che un punto di vista imprescindibile dal quale guardare la questione, sia quello prettamente dell'attività umana.

Per farla breve, edificare in tale zona toglierebbe terreno ad una pianura rurale fertile per cementificare.

E sinceramente, dopo l'impegno ambientale e d'immagine del mio Sindaco con i video sulla raccolta differenziata, l'inaugurazione del ponte sull'Ombrone con i buoi maremmani, e la sua mai nascosta origine rurale, questa iniziativa mi stupisce.

Prima della demolizione delle terme di Roselle avvenuta col piano periferie si moltiplicavano le idee di eventuali recupei dell'area e della struttura.

Ora in città ci sono aree da recuperare e lasciate vuote e le idee per recuperare spazi e edifici lasciati a metà stanno a zero?

Invece del piano periferie ci aspettiamo un "piano città" nazionale, questa volta, che ci faccia demolire qualche cariatide/sito cittadino abbandonato?

Ma soprattutto, se l'idea generale della Maremma è il tanto decantato "granaio della Toscana", perché si propone di continuare a cementificare in zone rurali come se non ci fosse altro spazio?

Queste domande me le pongo e spererei non sia solo io, un Gretino qualsiasi (come direbbe qualcuno), a farmele.

Trovo anche poco utile decantare il beneficio che arriverebbe da tale area alle casse comunali, perché avere produzione (come in altre zone della città), magari potrebbe beneficiare non solo al Comune, ma a tutti i cittadini: qualche euro di tasse in meno forse possono essere salutati con esultanza da tanti, ma messi a confronto con un benessere e ricchezza ben più generale e non solo del Comune, risultano essere una magra, magrissima, soddisfazione.



Infine, la notizia della probabile costruzione di abitazioni, non mi risulta accompagnata da alcun supporto all'agricoltura locale, e vede per l'ennesima volta non una scoperta/possibilità di coltivazione o una idea di produzione su quel terreno, neanche un'iniziativa formativa sul funzionamento del distretto rurale o sulla diversificazione aziendale per esempio, niente di tutto questo: semplicemente un altro appezzamento che può essere ceduto alla città e che ha valore perché ci viene costruito sopra.

Quindi i fortunati in agricoltura non sembrano quelli che producono, ma più quelli che possiedono un terreno edificabile.

Così dopo i lupi e le difficoltà in collina dove la pastorizia (unica attività praticabile a volte) stenta e lascia sempre più il tipico paesaggio maremmano e toscano alla mercé di sterpaglia e muschio, anche sull'agricoltura in pianura preferiamo cementificare piuttosto che sfruttare la fertilità e la posizione producendo qualcosa di sano per tutti, pare.

Quando Chicago bruciò nel 1871 si pensò di soppiatare il massiccio uso del legno con quello del cemento armato per non rivedere un'altra città divorata dalle fiamme; oggi più di ieri, specialmente dopo le manifestazioni dei giovani a favore di una maggiore attenzione all'ambiente che hanno riempito Grosseto come altre città nel mondo, credo che si possa pensare ad altre soluzioni piuttosto che allargare ancora la città sulla campagna: altro cemento su qualcosa che per molti è già in fiamme".