Europee 2019. La Toscana difende il 'Made in Italy'

Grosseto: "La prossima partita Europea - si legge in una nota di Gaia De Gregori per Fratelli d'Italia - si giocherà sul credito e sulla difesa del marchio Italia “Made in Italy”, quest’ultimo è il terzo marchio più importante del mondo dopo Coca-Cola e VISA.

C’è da sottolineare che la concorrenza sleale costa all’Italia miliardi di Euro e contestualmente danneggia le nostre imprese, costrette a concorrere con chi le regole non le rispetta.



La piccola e media impresa italiana (PMI) non solo è attanagliata dalla burocrazia ma anche dai tassi di interesse sempre più onerosi, tradotto: “fare impresa nel nostro Paese non è conveniente”!

Il costo del denaro si è incrementato quando l’Italia è entrata in recessione tecnica, non potendo monetizzare e rendere liquidi i titoli, le banche non hanno avuto a disposizione quel denaro per poter effettuare operazioni di finanziamento!

Per il consumatore finale questo si è tradotto in costi maggiori per l’erogazione del credito.

La Vigilanza BCE ha rivolto l’invito all’Italia di alzare progressivamente le svalutazioni sugli NPL (crediti deteriorati) a tutte le banche europee, il tema riguarda molto da vicino il nostro settore bancario sui cui pensano il più rilevante carico dei crediti deteriorati su scala europea. Ma un’Istituzione non politica può/potrebbe influire sui risparmi di noi cittadini? Un nodo ancora da sciogliere!

Purtroppo negli ultimi anni nei banchi europei nessuna “flotta” italiana è stata in grado di presidiare, di fare e soprattutto di richiedere intelligentemente ciò che spetta all’Italia e agli Italiani".