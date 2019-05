Forza Italia in festa: Mara Carfagna a Grosseto e Follonica

La vicepresidente della Camera: «La Maremma vuole liberarsi dal clientelismo del centrosinistra»

Grosseto: C'è aria di cambiamento in Maremma: il popolo azzurro si è ritrovato in sala consiliare a Grosseto e a Follonica per la visita della deputata azzurra Mara Carfagna.

Ad accogliere la vicepresidente della Camera il sindaco e presidente della Provincia di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, la deputata maremmana azzurra Elisabetta Ripani, il vice capogruppo alla Camera e coordinatore regionale di Forza Italia, Stefano Mugnai, e il coordinatore provinciale azzurro Sandro Marrini.

«Sono felice – ha detto Mara Carfagna – di essere a Grosseto e in Toscana, una Regione che anno dopo anno dimostra di volersi liberare dalla cappa clientelare del centrosinistra che ha schiacciato le migliori energie di questa terra, una terra che dimostra di volersi affidare e fidare del centrodestra unito che già governa in tanti Comuni toscani.

Grosseto dimostra la grande capacità del centrodestra di Amministrare le città: il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, grazie a un lavoro incessante, ha ridato sicurezza e bellezza a questa città, ha ridotto le tasse, e ha fatto molto altro. Fare campagna elettorale sui territori è una boccata di ossigeno politico per chi crede nel valore del centrodestra unito, a noi piace quel centrodestra che si respira sui territori.

Un modello di buon governo che, dove amministra, assicura crescita e sviluppo, welfare non assistenzialista ma interventi utili che toccano i bisogni veri dei cittadini. Nei bilanci dei Comuni di centrodestra non mancano mai risorse per anziani, diversamente abili, per giovani e per le donne che hanno subito violenze.

Poche chiacchiere e poca propaganda, ma tanti fatti. Basta quindi con la brutta parentesi dei gialloverdi: la Lega è un alleato naturale di Forza Italia, perchè con il Movimento 5 Stelle tira fuori il peggio e non il meglio».